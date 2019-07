Euronews Noite | As notícias do Mundo de 30 de julho de 2019

Abrimos este jornal com a notícia do corpo que foi encontrado no Rio Loire, esta segunda-feira, o qual foi identifcado como sendo do lusodescendente desaparecido em Nantes no passado mês de junho. Seguimos para o Brasil, onde depois da morte do líder de uma tribo indígena na Amazónia, Jair Bolsonaro voltou a mostrar-se confiante numa possível regulamentação da atividade mineira na região. No fim do jornal falamos das "velhinhas" Bedford, as carrinhas dos anos 60 que ainda têm vida no Douro, em Portugal.