Pirata infomática detida após ataque a mais de 100 milhões de pessoas

Foi detida nos Estados Unidas uma mulher sob suspeita de ser a pirata informática que invadiu recentemente os servidores da Capital One e acedeu aos dados pessoais de mais de 100 milhões de clientes da instituição financeira na América do Norte.

Paige Thompson, de 33 anos, engenheira informática em Seattle, foi detida após alegadamente ter-se gabado do ato de pirataria num fórum "online".

De acordo com um comunicado da Capital One, o crime terá sido detetado a 19 de julho e afetou cerca de 100 milhões de clientes nos Estados Unidos e mais seis milhões no Canadá.

Cerca de 140 mil números de segurança social e 80 mil contas bancárias ficaram comprometidas.

A suspeita já foi presente a tribunal para um interrogatório preliminar e tem marcada uma primeira audiência perante um juiz para 01 de agosto.