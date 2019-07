Alemanha admite missão naval mas prefere via diplomática

Tamanho do texto

A Alemanha dá preferência à via diplomática para resolver o crescente conflito entre Teerão e Washington. A possibilidade dos alemães se juntarem aos norte-americanos numa expedição naval, por enquanto, não passa disso mesmo, de uma possibilidade confirmada pelo próprio governo alemão, mas a decisão final ainda não foi tomada.

A ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, admite "abordagem inicial dos Estados Unidos, tal como outros parceiros internacionais, tendo em vista uma possível missão" e acrescenta que estão a avaliar as condições em proximidade com a Grã-Bretanha e a França.

Um quinto do petróleo mundial passa pelo estreito de Ormuz mas a rota está em risco depois do Irão ter apreendido um petroleiro britânico. As relações entre Estados Unidos e Irão têm vindo a deteriorar-se desde que Washington abandonou o Acordo nuclear assinado em 2015.