Balancés animam muro na fronteira EUA-México

Pode parecer um simples balancé para as crianças, mas é também uma instalação artística e um verdadeiro manifesto político. Tudo por culpa da localização: o famoso muro que define a fronteira entre os Estados Unidos da América (EUA) e o México.

Foi essa a ideia do aquiteto e professor universitário Ronald Rael, que instalou esta semana no estado do Novo México três balancés no muro de aço.

E da ideia à brincadeira entre crianças dos dois lados da fronteira não foi preciso esperar muito.

"Somos arquitetos, somos designer, nada mais. Mas este é também um ato de ativismo, porque juntámos gente aqui para se divertir, falar e passar um bom bocado", afirmou Ronald Rael.

Com a tensão entre os dois países pela indefinição que se vive na fronteira, os balancés ganharam um significado político.

O projeto, conhecido como 'Teetertotter Wall', acontece poucos dias depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter autorizado a Administração presidida por Donald Trump a gastar 2.500 milhões de dólares do orçamento militar para o muro.