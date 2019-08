Vila de Inglaterra evacuada por risco de inundação

Uma vila com 6500 habitantes no noroeste de Inglaterra, a 280 quilómetros de Londres, teve de ser evacuada devido à ameaça de derrocada de uma barragem, por culpa das chuvas torrenciais. A polícia do condado de Derbyshire ordenou a todos os habitantes de Whaley Bridge para deixarem as suas casas, porque o estado da barragem punha a vida da população em perigo. As chuvas danificaram gravemente um dos muros do reservatório de água que data do século XIX e que fica no cimo da vila. A agência ambiental britânica emitiu um aviso de risco de inundação para a zona.

As chuvas fizeram também algumas pontes ruir e obrigou ao corte de estradas. Em apenas uma hora, caiu uma precipitação de 50 milímetros, uma intensidade considerada chuva violenta.