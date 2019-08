Euronews Noite | As notícias do Mundo de 2 de Agosto de 2019

Abrimos este jornal com o fim oficial do Tratado de desarmamento nuclear que os EUA e Rússia fizeram durante a Guerra Fria. A NATO acusa Moscovo de não ter destruído o novo sistema de mísseis, já o governo de Putin acusa os EUA do falhanço do tratado.

Seguimos para o Reino Unido, onde a cidade de Whaley Bridge teve de ser evacuada pelas autoridades inglesas, depois do colapso parcial de uma barragem. Devido à força das águas, perto de 6.500 pessoas foram levadas para uma escola local.

Fechamos o jornal com o anúncio do árbitro escolhido para apitar a final da Superataça Europeia, é uma mulher, pela primeira vez na história de um campeonato de futebol masculino.