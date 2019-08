Detidos suspeitos de ataque mortal em discoteca

A polícia italiana deteve sete homens, suspeitos de terem causado a desordem que acabou por custar a vida a seis pessoas, em dezembro ano passado, numa discoteca da cidade de Ancona, na costa do mar Adriático. Os homens terão usado gás pimenta para assaltar a discoteca "Lanterna Azzurra", onde estava prestes a começar um concerto do rapper Sfera Ebbasta, frequentado sobretudo por adolescentes. A debandada que o uso do gás originou teve um desfecho trágico. A maioria das vítimas mortais tinha menos de 16 anos. Além das mortes, a tentativa de assalto fez cerca de 200 feridos, esmagados pela multidão que se precipitou em direção às saídas de emergência. Cerca de 1400 pessoas estavam no interior da sala, que tinha capacidade para menos de 900.

Seis dos sete homens agora detidos, com idades dos 19 aos 22 anos, são acusados de homicídio involuntário. Segundo a polícia, os detidos fazem parte de uma rede criminosa que opera no norte e no centro de Itália.