Militares e oposição chegam a acordo para transição de poder

Tamanho do texto

O Conselho Militar e a oposição chegaram a um acordo sobre um texto constitucional que viabiliza a futura transferência de poder para os civis.

O acordo foi alcançado depois de as duas partes terem retomado as negociações na quinta-feira, anteriormente interrompidas devido a confrontos.

Sob a mediação da União Africana, o documento estabelece os poderes e relações entre os diferentes órgãos do estado. O anúncio do mediador Mohamed Hassan Lebatt de um consenso total entre militares e oposição foi recebido com festa nas ruas.

O país vive um clima de instabilidade desde dezembro e levou mesmo à destituição, em abril, do Presidente Omar al-Bashir, após 30 anos no poder.

Desde dezembro, a repressão da contestação terá causado mais de 200 mortos.