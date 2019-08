Pierluisi assume governação de Puerto Rico sem confirmação do senado

As celebrações em Puerto Rico podem ser de pouca dura. A satisfação de alguns pela nomeação de Pedro Pierluisi como novo governador do Estado norte-americano deverá esbarrar no voto do senado local, já que apenas a câmara dos representantes deu a sua aprovação.

O governador interino está confiante. "Eu assumo esta responsabilidade com o maior respeito pelo nosso povo e o nosso sistema de governo. O meu compromisso inquebrável com Puerto Rico é hoje ainda mais forte", declarou Pedro Pierluisi, no discurso de tomada de posse.

A incógnita é grande sobre o que vai acontecer na quarta-feira quando o senado for a votos. Pedro Pierluigi foi indicado pelo anterior governador, Ricardo Rosselló, afastado com uma onda de contestação nas ruas, depois de terem sido publicadas conversas de caráter homofóbico e misógino.

A oposição contesta o processo de sucessão. "Somos todos contra este governo corrupto e todos os que o seguem, Estamos contra Pierluigi que acabou de assumir o cargo e é um advogado do comité de controlo de finanças. Queremos alguém fresco, novo limpo com as mãos limpas. E mais do que tudo, queremos uma auditoria, com uma auditoria podemos resolver tudo", explica um opositor, nas ruas.

Pedro Pierluisi foi advogado da firma de assessoria ao comité estuda a reestruturação da dívida pública de de 70 mil milhões de dólares da ilha caribenha em bancarrota.