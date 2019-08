EUA e Austrália concordam em reforçar oposição à China no Pacífico

Tamanho do texto

Os Estados Unidos e a Austrália estão juntos no propósito de reforçar a oposição às atividades da China no Pacífico que consideram cada vez mais ameaçadoras.

A intenção ficou expressa num fórum de segurança anual em Sidney, Austrália, em que participaram os secretários de Estado e da Defesa norte-americanos, Mike Pompeo e Mark Esper, e os homólogos anfitriões, Maris Payne e Linda Reynolds.

As intenções surgem poucas horas depois de Mark Esper ter feito saber que Washington tenciona deslocar rapidamente mísseis de alcance intermédio para o Mar do Sul da China. Uma movimentação que não será bem vista por Pequim, especialmente depois de tarifas de importação adicionais que Donald Trump ordenou no dia 1.