O francês que inventou uma prancha voadora atravessou com sucesso o Canal da Mancha.

Franky Zapata, de 40 anos, completou a travessia de 35 quilómetros em 22 minutos. Saiu da cidade de Sangatte, na costa francesa, e aterrou na baía de Saint Margaret, na Grã-Bretanha.

Foi a segunda tentativa do inventor para cruzar o Canal da Mancha. A primeira - 10 dias atrás - terminou com Zapate a colidir com um barco de reabastecimento a meio do percurso.