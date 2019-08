Tamanho do texto

Era uma das maiores promessas do ciclismo mundial, Bjorg Lambrecht morreu esta segunda-feira na sequência de uma queda na terceira etapa da Volta à Polónia. A morte foi confirmada pela Lotto-Soudal, equipa que representava desde o ano passado. Lambrecht tinha apenas 22 anos de idade e sofreu a queda num dia de chuva intensa, tendo embatido com a cabeça numa estrutura de cimento. Acabou por falecer já no hospital enquanto era submetido a uma itervenção cirúrgica de urgência.