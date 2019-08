Euronews Noite | As notícias do Mundo de 5 de Agosto de 2019

Nesta edição do Euronews Noite falamos da comunicação que Donald trump fez ao país, depois do fim-de-semana sangrento nos EUA. O Presidente norte-americano condenou os tiroteios mortais de Ohio e de El paso, no Texas, e disse que nos EUA "não há lugar para ódio, intolerância e supremacia branca". Trump anunciou também a vontade de mudar a lei no que diz respeito à condenação de quem comete este tipo de crimes.

Seguimos para o Estreito de Ormuz, onde a Alemanha decidiu afastar-se da missão de segurança no Golfo Pérsico liderada pelos EUA. De visita à Polónia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha defendeu uma missão de vigilância da União Europeia na região.

No fim do jornal falamos dos incêndios florestais na Sibéria.