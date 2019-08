Greve no aeroporto de Heathrow suspensa

Tamanho do texto

A greve no aeroporto de Heathrow foi suspensa. O aeroporto mais movimentado do Reino Unido tinha anunciado o cancelamento de mais de 170 voos no início desta semana, devido à greve dos trabalhadores que reivindicam aumentos salariais.

Esta greve acabou por ser suspensa no final de domingo, mas as negociações continuam para impedir uma nova paralisação na terça-feira.

Devido à falta de acordo, aproximadamente 2500 trabalhadores estavam prontos para aderir ao movimento.

O ambiente é de alguma confusão, mas as companhias aéreas tentam restabelecer os voos ou transferi-los para Gatwick.

Heatrow recomendou que os passageiros entrem em contacto com as as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.