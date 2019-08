Euronews Noite | As notícias do Mundo de 6 de Agosto de 2019

Tamanho do texto

Abrimos este jornal com a Guerra comercial entre a China e os EUA, a qual chegou ao mercado cambial e atingiu os as principais praças.

Seguimos para a Turquia, onde o presidente do país voltou a dizer que está para breve uma operação contra a milícia curda da síria, aliada dos EUA. O chefe do Pentágono considerou inaceitável uma eventual ofensiva da Turquia no nordeste da Síria e garantiu que Washington vai impedir qualquer ataque turco.

Fechamos o jornal com a notícia da morte de Toni Morrison, a primeira escritora negra a ganhar o Prémio Nobel da Literatura.