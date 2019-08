Fãs dos Beatles celebram 50 anos do álbum Abbey Road

Para celebrar os cinquenta anos do álbum Abbey Road, um grupo de fãs dos Beatles reproduziu ao vivo a capa do disco lançado a 26 de setembro de 1969, no Reino Unido.

Na imagem original, capa do décimo primeiro álbum de estúdio da banda britânica, vê-se John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison a atravessar a estrada na passadeira em frente aos estúdios da editora da banda, a EMI. A icónica fotografia foi tirada por Iain Macmillan a 8 de agosto de 1969.