Presidente do PE lança apelo de ajuda a migrantes

Presidente do Parlamento Europeu (PE) apelou a uma ajuda de emergência aos migrantes que se encontram a bordo do Open Arms.

Os migrantes que se encontram no navio de resgate precisam de assistência urgente e serem distribuídos de forma justa, diz o Presidente do PE, David Sassoli, numa carta ao Presidente da Comissão Europeia, Jean Claude-Juncke . "

"Com o passar do tempo, as situações de ansiedade e nervosismo estão a aumentar. Não queremos chegar a um ponto em que a situação esteja fora de controlo. A política não pode sobrepor-se às pessoas. Por isso, reiteramos, mais uma vez, a urgência de ter um porto seguro. onde podemos desembarcar estas pessoas seguindo os acordos internacionais," declarou a chefe da missão Open Arms, Anabel Montes.

O navio de resgate espanhol da ONG Proactiva Open Arms, com 121 migrantes a bordo, aguarda desde os dias 1 e 2 de agosto para desembarcar num porto seguro na Europa.

A embarcação encontra-se ao largo da ilha italiana de Lampedusa, depois de ter sido negada a permissão para atracar em Malta e em Itália.

De recordar que as autoridades maltesas recusaram o reabastecimento do navio de resgate Ocean Viking, enquanto realizava uma missão de busca e resgate ao largo da costa da Líbia, informou a organização de resgate SOS Mediterranée.