Angola e Gana reforçam acordos de amizade e cooperação

Sexta sessão da comissão bilateral de cooperação entre Angola e Gana, agendada para último semestre deste ano, terá lugar em Acra, a capital do Gana

Angola e o Gana pretendem reforçar os laços de amizade e de cooperação a todos os níveis. Esta intenção ficou bem patente no comunicado final da reunião desta sexta-feira entre o chefe de Estado de Angola, João Manuel Lourenço, e o presidente do Gana, Nana Akufo-Addo. O encontro teve lugar em Luanda, no palácio presidencial.

Foram rubricados três acordos, nomeadamente sobre a implementação de uma comissão bilateral, o de supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço e ainda um memorando de entendimento entre os dois países no domínio da Educação.

Note-se que a economia do Gana é uma das mais diversificadas em África. Exporta pelo menos setenta e oito produtos, que têm como principais destinos a Índia a China, a Suíça a África do Sul e a Holanda sendo portanto um potencial parceiro para apoiar Angola no processo de diversificação da sua economia, aumento de exportação e redução das importações.

Durante a reunião entre as duas delegações os chefes de Estado concordaram em cooperar em diversas áreas nomeadamente na Educação, Meio ambiente, ciência, Tecnologia e Inovação, aviação, pesca e aquacultura, promoção de investimentos, de exportação, imigração, alimentação e agricultura, petróleo hidrocarboneto e turismo.

A ocasião serviu igualmente para agendar a sexta sessão da comissão bilateral de cooperação para o último trimestre de 2019, que terá lugar em Acra, capital da República do Gana.

O primeiro e único acordo de cooperação entre a República do Gana e Angola foi assinado em 1981. Esta foi a primeira visita de um chefe de Estado ganês a Angola. Um encontro que serviu para reforçar e definir a cooperação em vários setores como a educação, mas também na agricultura e no turismo.