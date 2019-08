A Circumnavegação teve início há 500 anos

Tamanho do texto

Sevilha celebrou este sábado os 500 anos do início da aventura da Circumnavegação.

As cinco caravelas que participaram na expedição dirigida por Fernão de Magalhães sairam de Sevilha pelo rio Guadalquivir a 10 de agosto de 1519, para Salúncar de Barrameda, onde os barcos seriam abastecidos e preparados para aquela que foi a primeira volta ao mundo.

A grande viagem só viria a começar a 20 de setembro do mesmo ano, tendo terminado três anos depois, a 8 de setembro de 1522, quando a única caravela sobrevivente, a Vitória, voltou a Sevilha.

O objetivo era encontrar a passagem marítima para os territórios da Índias Orientais e buscar o caminho que, passando sempre por mares castelhanos - de acordo com o Tratado de Tordesilhas - chegasse às ilhas das especiarias, na que era designada como a rota do oeste, que já tinha sido procurada por Cristovão Colombo.

Fernão de Magalhães acabaria por não saborear a glória da expedição. Perdeu a vida nas Filipinas, a 27 de abril de 1521, assassinado por um grupo de indígenas.

Em Espanha, as comemorações prosseguem com 200 atividades de entidades públicas e privadas previstas até ao final do ano.