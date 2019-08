Festival Sziget anima Budapeste

Tamanho do texto

O Festival Sziget de Budapeste, na Hungria, ganha vida depois do anoitecer. A diversidade de espectáculos musicais, as luzes, a dança e uma multidão vinda de toda a Europa, são os grandes ingredientes.

A maioria dos visitantes concentra-se, naturalmente, à volta do palco principal, à espera das estrelas do firmamento musical, mas quem prefere sons mais alternativos ou de outros continentes pode encontrar vários estilos noutros locais.

Em palcos separados os visitantes podem encontrar bandas da África à Europa e qualquer que seja o ambiente tudo vai ficando cada vez melhor, ao longo da noite, como dizem dois festivaleiros, bem acompanhados das respetivas cervejas: "É tão bom, as luzes, a roda gigante, tudo é bom"

A banda basca Deabru Beltzak mistura efeitos visuais com música e bateria com fogos de artifício, criando um efeito espetacular todas as noites.

Os amantes da música elétrica também têm seu lugar em Sziget. As festas techno sucedem-se todas as noites.

Mas nem só de música vive o festival. Quando o som e o ritmo se tornam pesados, o Lumunarium, com o seu jogo de luzes, serve de antídoto e restabelece o equlíbrio.