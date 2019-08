Aeroporto de Hong Kong cancela voos

Tamanho do texto

A decisão da autoridade aeroportuária local acontece por causa dos protestos que há quatro dias acontecem num dos terminais do aeroporto

Os manifestantes deviam ter deixado o local este domingo à noite mas, segundo a polícia, cerca de cinco mil pessoas continuam mobilizadas.

Este fim-de-semana, o décimo de protestos, ficou marcado com a intervenção da polícia em várias estações de metro da cidade. Nas ruas, foram bloqueadas as principais zonas de comércio e os locais onde estão concentradas as sedes de instituições públicas.

Pequim diz que “criminosos e agitadores” estão a provocar o caos encorajados por potências estrangeiras.

Esta segunda-feira, sob pressão da China, a companhia aérea Cathay Pacific alertou os funcionários para o risco de demissão se "apoiarem ou participarem em manifestações ilegais".