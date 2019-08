"Chaps Olympiad" celebra as excentricidades britânicas

Os Jogos Olímpicos de Tóquio ainda estão longe, mas para um grupo de britânicos excêntricos, a “Olimpíada de Chaps de 2019” é muito mais importante e dá alguma vida aos meses de verão.

Os talentos mais excêntricos do Reino Unido são recompensados neste conceito de "Jogos Olímpicos" que prestam homenagem a outros tempos e testam as capacidades naturais dos concorrentes e não as habilidades desportivas. Uma das provas menos convencionais consistiu numa "Perseguição ao Chá".