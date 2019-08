Assembleia da Venezuela nomeia comissão para definir data das eleições

A Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, próxima do presidente Nicolas Maduro, nomeou uma comissão que deverá definir o melhor momento para organizar eleições parlamentares. O calendário eleitoral prevê eleições em 2020, mas, o presidente da assembleia constituinte não descarta uma ida às urnas ainda este ano.

"De acordo com a lei, a Constituição e a situação política do país, depois de consultar todas as instituições do povo, avaliaremos qual é a melhor altura para organizar eleições legislativas. Se da consulta resultar que deverão ser a 1 de janeiro, então serão nesse dia, se disser que deverão ser este ano, seguiremos a consulta", anunciou Diosdado Cabello.

Eleito em 2015, o parlamento é a única instituição controlada pela oposição. A Assembleia Constituinte foi eleita em julho de 2017 para contornar o parlamento, após manifestações que levaram à morte de 125 pessoas.

Nas redes sociais, Juan Guaido, autoproclamado presidente da Venezuela, reconhecido por vários países, incluindo pelos Estados Unidos, criticou a decisão da Assembleia Nacional Constituinte e garante estar a preparar uma ofensiva para formar um governo de transição e convocar eleições livres.