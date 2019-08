Brasileiros protestam contra Jair Bolsonaro

Três mil pessoas de acordo com os organizadores, mil e quinhentas pessoas segundo a Polícia Militar. Não existe consenso nos números da primeira marcha das mulheres indígenas, em Brasília, mas a mensagem foi clara: lutar pelos direitos dos índios e pela preservação do território indígena. A uma só voz, as participantes não hesitaram em atacar Jair Bolsonaro.

Petjea Krahô, da tribo Krahô, exigiu respeito e sublinhou que o Brasil era dos Índios, acusando o presidente brasileiro de querer destruir o país.

As críticas ao Presidente brasileiro não se limitaram à população indígena. Milhares de brasileiros saíram para as ruas para se manifestar contra os cortes orçamentais previstos para a educação e contra a reforma da previdência, os protestos estenderam-se a 85 cidades do país.

As medidas do executivo de Bolsonaro preveem um corte de 30% nos gastos com universidades e a suspensão das bolsas de estudo para mestrados e doutoramentos, o mês passado um corte de mais de 80 milhões de euros teve por alvo os livros escolares. Apesar do aparato policial, as várias manifestações a nível nacional decorreram de forma pacífica.