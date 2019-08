Greta Thunberg num veleiro "zero emissões". A ativista sueca vai fazer a travessia do Atlântico para participar na cimeira do clima da ONU, em Nova Iorque, a bordo do Malizia II. A viagem tem início no Reino Unido e prolonga-se durante duas semanas.

"Claro que vai ser um desafio para todos no barco, provavelmente temos de contar com isso.... haverá sempre pessoas que não entendem ou não aceitam a união da ciência. Vou simplesmente ignorá-las porque só estou a agir e a comunicar em relação à ciência. Quem não gostar, não tenho nada a ver com isso." GRETA THUNBERG Ativista

O Malizia é um dos veleiros mais seguros e rápidos do mundo. Um dos comandantes da embarcação é Pierre Casiraghi, neto do falecido príncipe Rainier III do Mónaco. Casiraghi convidou Greta Thunberg a embarcar nesta aventura.