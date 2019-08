Ponte Morandi caiu há um ano

Tamanho do texto

No dia 14 de agosto de 2018, a cidade de Génova, no norte de Itália, acordou com uma forte tempestade de verão. Na Ponte Morandi havia pouca visibilidade.

Às 11h36 da manhã, cerca de de 200 metros da ponte colapsaram e depois desabaram. Três camiões e pelo menos trinta carros caíram de uma altura de quarenta e cinco metros.

43 pessoas morreram e 600 ficaram sem casa.

Um ano depois, a tragédia continua a marcar a vida dos habitantes da Cidade.

Muitos dizem que não vão assistir à cerimónia que vai assinalar o primeiro ano da tragédia porque não querem participar num desfile político.

A demolição do que restava da ponte foi concluída nesta segunda-feira. Mas vai ser preciso um mês para remover todos os escombros e um ano e meio para a nova ponte estar concluída

O colapso da ponte Morandi foi um dos maiores desastres com infra-estruturas da história moderna italiana e pôs em evidência o mau estado das construções do país.