Avião usado no transporte de militares dos EUA aborta descolagem

Um avião charter da Omni Air International usado no transporte de militares dos EUA abortou a descolagem do aeroporto do Shannon, Irlanda, esta quinta-feira.

Na origem está o fogo que deflagrou no Boeing 767-300, ao serviço dos EUA, quando se preparava para levantar voo.

O tráfego aéreo foi suspenso durante varias horas.

Shannon é um ponto reabastecimento de voos do Governo dos EUA para pontos mais a leste depois da travessia transatlântica.

O Ministério dos Transportes da Irlanda disse que cerca de 300 militares dos EUA passaram pelo aeroporto de Shannon todos os dias, de janeiro a março deste ano.

O uso do aeroporto pelos militares dos EUA é um ponto de discórdia na Irlanda.