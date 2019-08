Japão comemora o final da Segunda Guerra Mundial

O imperador Naruhito do Japão expressou hoje "profundo pesar" pelos atos de guerra japoneses, no primeiro discurso na data que assinala o aniversário do final da Segunda Guerra Mundial.

"Ao olhar para o longo período de paz do pós-guerra, e ao refletir sobre o nosso passado, com sentimentos de profundo pesar, espero sinceramente que os estragos da guerra nunca mais se repitam", disse Naruhito, durante as cerimónias do 74.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

No evento, realizado no estádio Nippon Budokan, em Tóquio, perante mais de seis mil pessoas, incluindo representantes do Governo, políticos e familiares das vítimas, Naruhito também expressou "profunda tristeza" pelas vítimas mortais do conflito.

"Rezo pela paz no Japão e por mais desenvolvimento", acrescentou o imperador japonês.

Cerca de 80% dos participantes da cerimónia tinham mais de 70 anos.

As palavras de Naruhito, acompanhado pela imperatriz Masako, seguiram-se após um minuto de silêncio em memória dos mortos e de um discurso do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

"Nunca esqueceremos que a paz e a prosperidade de que desfrutamos foram construídas com o sacrifício das vítimas da guerra. (...) A guerra não deve ser repetida. Essa promessa não mudou”, disse Abe.

O Japão continua a "lembrar-se profundamente das lições da história", sublinhou.