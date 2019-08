Oposição quer derrubar Boris Johnson

Tamanho do texto

Impedir um "Brexit" sem acordo na data prevista, é esse o objetivo do líder do Partido Trabalhista. Numa carta, Jeremy Corbyn sugeriu que a oposição apresente uma moção de censura no Parlamento britânico, já em setembro, para derrubar o Executivo de Boris Johnson.

Depois disso, o líder trabalhista sugere que toda a oposição se una sob um "governo temporário "liderado por si, para adiar a data da saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para 31 de outubro.

Após isso, seriam convocadas eleições antecipadas e, caso tenha êxito, o líder trabalhista pretende lutar pela realização de um novo referendo sobre o "Brexit".

A missiva surgiu após o primeiro-ministro britânico ter acusado os políticos anti-Brexit de uma "terrível colaboração" com a União Europeia.

"Há um tipo terrível de colaboração, por assim dizer, entre pessoas que pensam que podem bloquear o Brexit no Parlamento e os nossos amigos europeus... E os nossos amigos europeus não se estão a mover."

O primeiro-ministro britânico afirma que esta atitude aumenta a possibilidade de um "Brexit" se acordo em outubro o que, segundo os economistas, pode desencadear uma recessão no país.

Os apoiantes do "Brexit" defendem que a saída do bloco irá trazer novas oportunidades económicas, uma vez que a Grã-Bretanha poderá fazer acordos comerciais com os outros países.

No entanto, um acordo comercial entre os Estados Unidos da América e o Reino Unido poderá estar em risco caso o "Brexit" coloque em causa o Acordo de Sexta-feira Santa, que selou a paz na Irlanda do Norte.

O alerta partiu da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi.

Mas nem tudo são más notícias para Boris Johnson. A chanceler alemã, Angela Merkel, sublinhou que espera que a Grã-Bretanha mantenha uma parceria estreita com a União Europeia após o "Brexit".