Salvini recebido com pouco carinho no sul de Itália

Recebido com pouco carinho em Castel Volturno, no Sul de Itália, Matteo Salvini chega para uma reunião com o conselho de segurança e não escapou a alguns insultos.

Com a notícia de um outro navio no Mar Mediterrâneo, à espera de atracar, Salvini diz manter os portos fechados.

"Há outro navio de outra ONG, desta vez com bandeira da Noruega e ONG francesa com 356 migrantes...atualmente a bordo no mar da Líbia. Se concordarmos com o princípio de que todo navio - não importa a bandeira, o país e o mar onde está - possa entrar em Itália, sem se preocupar com leis, andamos a trabalhar um ano para nada.", admitiu Salvini.

Apesar dos protestos, a cidade de Castel Volturno, perto de Nápoles, foi escolhida a dedo por Matteo Salvini. Nesta cidade existem 15.000 imigrantes e uma alta taxa de criminalidade.