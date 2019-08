China quer ajudar a modernizar exército de Timor-Leste

O embaixador Xiao disse no seu discurso que a cooperação de defesa do Médio Oriente é uma parte importante da cooperação amigável e pragmática entre os dois países. A China está disposta a fornecer assistência para a modernização da Força de Defesa do Leste. As provisões logísticas fornecidas desta vez melhorarão efetivamente o nível de autoproteção da Força de Defesa do Leste e melhorarão as condições de vida de oficiais e homens.