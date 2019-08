Traficante de armas belga detido em Portugal

Tamanho do texto

Um dos maiores traficantes de armas do mundo foi detido em Portugal, Jacques Monsieur, belga, de 66 anos, vivia escondido em Évora, desde 2018, depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão na Bélgica e ao pagamento de uma multa de 1 milhão e 200 mil euros por tráfico de armas e participação em organização criminosa. Uma pena que nunca chegou a cumprir.

De acordo com o canal de televisão belga VTM, Monsieur esteve envolvido em todos os conflitos armados dos últimos 35 anos.

Conhecido no submundo do crime como "Raposa", ou "Marechal", foi detido, esta quarta-feira, na sequência de uma fatura não saldada. Os investigadores dizem que foi a "paixão do traficante por cavalos" que permitiu chegar até ele. A polícia seguiu a pista de uma fatura de transporte de nove animais entre França e Portugal.

Cabe agora ao Tribunal da Relação de Évora decidir a extradição do criminoso belga.