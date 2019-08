Militares e civis assinam acordo para transferência de poder no Sudão

Os líderes do movimento civil de oposição e os militares sudaneses assinaram, este sábado, o acordo formal para a transferência de poder no país. O Sudão vive em instabilidade política desde dezembro. E nem mesmo a destituição do presidente Omar al-Bashir acalmou os protestos, depois de o poder cair nas mãos dos militares.

Após de meses de contestação, as reivindicações populares acabaram por ser ouvidas e ambas as partes chegaram a acordo no início deste mês. Agora, com a assinatura da declaração constitucional comprometem-se a criar um conselho composto por cinco militares e seis civis, responsável por administrar a transição do poder para um governo civil durante três anos.