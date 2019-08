Comício de extrema-direita em Portland

Tamanho do texto

Um comício da extrema-direita e um movimento anti-fascista no mesmo local, em Portland, nos Estados Unidos. As duas demonstrações tiveram lugar num parque no centro da cidade e a polícia tentou manter os dois lados separados, mas confrontos isolados levaram à detenção de 13 pessoas.

Somos chauvinistas ocidentais, com orgulho. Não pedimos desculpa pela criação de um mundo moderno, incentivamos os empreendedores, veneramos a dona-de-casa. Defendemos a primeira Emenda, queremos que todos possam dizer o que quiserem, não importa o grau de loucura. Christian Grupo "Proud Boy"

Pelo menos seis pessoas sofreram ferimentos leves durante os conflitos e a polícia apreendeu várias armas. No pico das manifestações, pelo menos 1200 pessoas encheram as ruas do centro de Portland. Grupos de direita e anti-fascistas entraram em confronto várias vezes nos últimos meses.