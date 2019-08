Escalada de tensão a bordo do Open Arms

Tamanho do texto

As tensões sobem a bordo da embarcação humanitária espanhola, Open Arms.

Há 17 dias que a embarcação aguarda autorização para desembarcar 107 migrantes na ilha italiana de Lampedusa.

A bordo aumentam as tensões. Em desespero, alguns migrantes saltaram para a água a fim de alcançarem Lampedusa a nado.

"Lutas... ataques de ansiedade, pânico... O que é que é necessário? O que é que é preciso que aconteça? Mortos? Aqueles que não morreram no mar têm que morrer a bordo do Open Arms? É isso que é preciso? Espero que os responsáveis tomem medidas", afirma o fundador da ONG Open Arms, Oscar Camps, descrevendo a situação que se vive a bordo.

No sábado, o ministro italiano do interior, Matteo Salvini, cedeu às pressões e aceitou o desembarque de 27 menores não acompanhados. A decisão seguiu-se a uma carta do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte na qual este exigia o desembarque dos menores.

Antes, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez autorizou o regresso da embarcação ao porto de Algeciras. A embarcação contudo recusou o regresso a Algeciras afirmando ser "inviável" pois implica cinco dias de viagem.

O conflito causou fricções entre Salvini e as autoridades espanholas.

"O primeiro-ministro espanhol deu a indicação de um porto seguro espanhol porque Salvini é um tipo feio e mau rapaz, Salvini é racista e mesmo irresponsável... um pouco de tudo. Após 17 dias, esta embarcação propriedade de uma ONG espanhola, que esta manhã me chamou de miserável... este miserável ministro Salvini... Nas últimas horas vimos um pouco de tudo desta embarcação: uma vergonha", reagiu o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, que respondeu através das redes sociais.

No sábado à noite, a guarda costeira italiana intercetou uma embarcação de seis metros que transportava 57 migrantes e se encontrava ao largo de Lampedusa. O grupo foi transferido para duas embarcações e transportado para a ilha.