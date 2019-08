Greve dos motoristas de matérias perigosas desconvocada

Tamanho do texto

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desconvocou a greve em vigor desde dia 12.

Depois de um plenário que durou cerca de três horas, os motoristas acederam ao apelo do governo português e decidiram por fim à paralisação para voltar à mesa de negociações.

Um aumento do subsídio de operações, fixado em 125 euros com os restantes sindicatos, estava a impedir a chegada a acordo. Para os motoristas de matérias perigosas o risco inerente à profissão justifica mais 40% no aumento da compensação. Na prática, 50 euros dividiram motoristas e patrões, que por agora põem fim ao braço-de-ferro.

Mas o sindicato deixa o aviso, caso não haja resposta às reivindicações na próxima terça-feira, uma nova greve, às horas extraordinárias, terá início.