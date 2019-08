Honduras: Confronto de adeptos faz três mortos

Tamanho do texto

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas, este sábado, durante um confronto entre milhares de adeptos de duas equipas de futebol em Tegucicalpa, capital das Honduras.

O autocarro que transportava a equipa de Motagua foi atacado pelos adeptos da equipa do Olímpia, minutos antes do início da quinta jornada do Torneiro Apertura, que foi suspenso.

Três jogadores do Motagua ficaram feridos.

Os tumultos estenderam-se, também, ao interior do estádio onde milhares de adeptos esperavam pelo início da partida.

A polícia foi obrigada a usar gás lacrimogéneo para dispersar os adeptos das duas equipas.