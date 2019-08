Benjamin Netanyahu visita Ucrânia

É a primeira visita de um chefe de governo israelita à Ucrânia em vinte anos. Além do encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, a passagem de Benjamin Netanyahu por Kiev ficou marcada pela visita ao local do massacre de Babi Yar, onde mais de trinta mil judeus perderam a vida no espaço de dois dias durante a segunda guerra mundial.

Zelenskiy e Netanyahu lembraram os momentos negros do passado mas também trabalharam tendo em vista um futuro risonho. Discutiram a relação comercial e económica entre os dois países para que o acordo de comércio livre em vigor seja estendido também aos serviços.