Daniil Medvedev conquista Cincinnati Masters

Daniil Medvedev levantou o troféu em Cincinnati e estreou-se a vencer um torneio da série Masters 1000. O russo de 23 anos impôs-se na final ao belga David Goffin pelos parciais de 7-6 e 6-4 após 1h40 em court. Com esta vitória, Medvedev sobe ao quinto lugar do ranking ATP, a sua melhor classificação de sempre.

O russo atravessa um excelente momento de forma, antes de Cincinnati já tinha chegado às finais de Washington e Montreal durante o mês de agosto e será certamente um nome a ter em conta no Open dos Estados Unidos, que tem início dia 26 de agosto em Nova Iorque.

Após a vitória em Cincinnati, o russo mostrou-se feliz mas cansado:

"É fantástico mas tenho de dizer que não tenho energia, estou demasiado cansado para festejar. Se me perguntassem antes do torneio como ia reagir em caso de vitória, teria dito que caía por terra ou gritava como um louco, mas quando fiz o último ás nem conseguia dizer uma palavra. Dirigi-me para a rede e pensei "ok, já acabou. Ganhei!" É uma boa sensação, sobretudo depois de perder três finais seguidas e quatro este ano. Conquistar um Masters 1000 é fantástico."