França: Pais de criança com deformações apresentam queixa

A família de uma das crianças nascidas com deformações nas mãos na região do Ain, em França, apresentou queixa no tribunal de Marselha com desconhecidos.

A mãe de Louis, Axelle Laissy, conta que o filho, nascido em 2012, não tem os dedos da mão direita. O advogado questiona: "Será que existe um problema nos lençóis freáticos - est é a primeira questão. Será que existem problemas nas redes de saneamento ou nas redes de distribuição das águas que poderão estar na origem destes casos de agenesia? Haverá outras questões que possam ser evocadas? Nós, o que queremos é que a justiça se encarregue deste assunto, não tanto para encontrar um culpado, mas porque nós consideramos que um juiz de instrução tem meios, técnicos, humanos e de investigação, muito mais eficazes que os investigadores que trabalharam até agora.

Louis não é a única criança na região a nascer com problemas nos membros superiores, como conta a repórter da Euronews, Laurence Alexandrowicz: "Como ele há mais sete crianças, nascidas entre 2009 e 2014, com deformações dos membros superiores, num raio de 17 quilómetros à volta da sua aldeia. Só em 2018 é que a mãe de Louis descobriu que não estava sozinha, que havia outras crianças nascida com o mesmo problema".

Há casos também no Morbihan e na Loire-Atlantique. Uma investigação do organismo de Saúde Pública concluiu que não existe nenhuma causa e que os casos não são excessivos, mas a inquietude aumenta.