Reino Unido perde estatuto de livre de sarampo

A Organização Mundial de Saúde retirou, ao Reino Unido, o estatuto de país livre de sarampo. No final de 2018 o governo britânico dava já conta de um surto de sarampo em Inglaterra e País de Gales, 991 casos confirmados, e apelava à vacinação. No ano anterior eram apenas 284. Uma situação que advém do facto de o número de crianças que são vacinadas no Reino Unido estar a cair.

O governo está preocupado, os pais divididos em relação a quem decide sobre a vacinação:

"Os benefícios da vacinação superam, em muito, os riscos em que pode incorrer. Para mim, não há nenhuma dúvida de que as crianças precisam de ser vacinadas quando os médicos dizem para fazê-lo", afirma um pai.

"Enquanto mãe acho que depende de nós decidir se queremos, ou não, vacinar o nosso filho. Ainda que eu, pessoalmente, ache que é uma coisa boa", adianta uma jovem mãe.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pede uma ação urgente aos responsáveis pela Saúde no país, quando o número de casos confirmados de sarampo, nos primeiros quatro meses deste ano, ultrapassa os 200.