Abatido homem que fez 37 reféns num autocarro no Brasil

Terminou o sequestro dos passageiros de um autocarro na ponte que liga a cidade brasileira do Rio de Janeiro e Niterói terminou, por volta das 09:00 hora local, com a morte do suspeito, informou a Polícia Militar.

As autoridades confirmaram que o suspeito saiu do autocarro e foi baleado, às 9:04 locais, por atiradores de elite. O suspeito foi ainda assistido, sem sucesso, por médicos.

Ainda não há informações detalhadas sobre a motivação do sequestrador, mas as autoridades disseram que todos os ocupantes do veículo, incluindo o motorista, foram resgatadas sem ferimentos.

Durante as três horas de negociações o coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, informou que além de uma arma de fogo, o autor do crime possuía uma arma de choque e um recepiente com gasolina.

Após o fim do sequestro, as autoridades confirmaram que a arma que estava a ser usada pelo suspeito era uma arma de brincar.

O incidente ocorreu cerca das 06:00 locais (10:00 em Lisboa) e o assaltante ter-se-á apresentado como elemento da polícia militar quando ordenou a paragem do autocarro, que seguia no sentido Niterói - Rio de Janeiro.

Durante mais de 3 horas, as operações especiais e Polícia Militar estiveram no local a tentar negocair com o homem. Durante o sequestro, seis passageiros foram libertados.

A motivação do homem é desconhecida mas a Polícia Miltiar acredtia que a ação tenha sido premeditada.

As reações nas redes sociais sobre a morte do sequestrador não tardaram a surgir. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, deixou palavras de agradecimento ao bom trabalho da Polícia Militar. O presidente do país escreveu: "Hoje não chora a família de um inocente.".

Janaina Paschoal, professora do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Universidade de São Paulo, publicou no Twitter que a Polícia Militar agiu "com base na lei".

Depois da operação, o governador Wilson Witzel escreveu nas redes sociais que a prioridade das autoridades foi a proteção dos reféns.

Trânsito congestionado durante 3 horas

O trânsito na ponte, uma via importante de ligação da baixada fluminense com a cidade do Rio de Janeiro, foi totalmente fechado, mas já está em parte liberado para a passagem.

O autocarro sequestrado provocou um grande constrangimento de trânsito naquele que é um dos principais acessos da cidade brasileira, sobre a baía de Guanabara, que tem já vários problemas de mobilidade.