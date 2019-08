Incêndio na Grã Canária perde força mas ainda está por dominar

Os trabalhos de combate às chamas na ilha espanhola de Grã Canária, durante a noite desta segunda-feira, começaram a dar alguns frutos, de acordo com o presidente do Governo regional.

Apesar de as notícias serem, agora, aparentemente mais favoráveis, Ángel Víctor Torres apelou à cautela.

Desde que deflagrou, no sábado, no município de Valleseco, o incêndio florestal já consumiu 12 mil hectares mas está a perder força. A queda das temperaturas e a humidade impediram as chamas de ultrapassar o limite do Parque Natural de Tamadaba.

Contam-se mais de nove mil deslocados. Centenas de pessoas pernoitaram em albergues de emergência. Equipas de voluntários fazem tudo para assegurar as melhores condições possíveis à população que teve de deixar as respetivas casas.

As autoridades investigam as causas do incêndio. Dezenas de meios aéreos combatem as chamas apoiados por centenas de efetivos.