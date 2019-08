Incêndio na ilha de Gran Canária faz nove mil deslocados

Tamanho do texto

Visto de longe, o violento incêndio florestal, que lavra desde sábado na ilha espanhola de Gran Canária, é ainda mais desolador.

Incontrolável, afeta um perímetro de 75 quilómetros. As chamas, que chegaram a superar os 50 metros de altura, já consumiram mais de 12 mil hectares forçando cerca de nove mil pessoas a deixar as respetivas casas em vários municípios da ilha e a rumar a polidesportivos.

O vento tem criado obstáculos adicionais para os efetivos no terreno. As esperanças repousam agora numa baixa significativa das temperaturas, a confirmar-se as previsões meteorológicas.

No terreno, mais de 700 operacionais combatem as chamas apoiados por helicópteros, hidroaviões e um avião florestal.