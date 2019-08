Russo e argentina vencem Mundial de Tango

Tamanho do texto

Uma bailarina argentina e um bailarino russo ficaram em primeiro lugar na categoria track, a mais tradicional do Campeonato Mundial de Tango. A competição está a ser realizada no estádio do Luna Park, na capital argentina, Buenos Aires.

Maksim Gerasimov e Agustina Piaggo, ambos de 28 anos já tinham participado na prova no ano passado, onde consquitaram o terceiro lugar na competição.

O segundo lugar desta categoria foi para um casal de dançarinos argentinos e o terceiro para um par de russos.

Nesta edição do Mundial de Tango, registou-se um recorde de 744 casais de 36 países diferentes, com idades entre 18 e 99 anos.

Na noite desta quarta-feira vai ficar a ser conhecido o vencedor na categoria Stage, que mistura etapas de dança com acrobacia e teatro.

"Espanhol, inglês e um pouco de russo, a nossa língua é o tango", diziam no vídeo de apresentação das eliminatórias.

Piaggo, natural do sul da Terra do Fogo, trabalhou durante vários anos como dançarina profissional de tango em Moscovo, onde conheceu o seu parceiro de dança, também profissional.