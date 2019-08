De internacional afegão a refugiado na Grécia

Dos estádios de futebol mundiais para um campo de refugiados na ilha de Lesbos, na Grécia.

Sohrab Nourzai foi jogador de futebol profissional internacional pelo Afeganistão e foi campeão cinco vezes por um clube do Irão. A RTP foi encontrá-lo num campo de refugiados, em Lesbos, onde passa os dias a treinar num estádio de relva sintética. Fugiu das ameaças de morte dos Talibãs.

"Há sete anos, estive no Afeganistão a convite do presidente Karzai. Assisti a uma cerimónia do Governo, tirei fotografias com o presidente. As imagens foram difundidas pelas grandes estações de televisão e nos jornais. A partir daí, os talibãs começaram a ameaçar-me."

Perseguido no Afeganistão, Sohrab regressa ao Irão depois ter visto o pai morrer num atentado.

Em 2015, recomeçou o pesadelo, agora, por motivos religiosos.

Sohrab, sunita, apaixonou-se por Fatma, uma mulher xiita. Uma coisa reprovável no Irão e que pode levar à morte.

Os dois resolveram, então, rumar à Europa em busca de refúgio. Uma viagem difícil, em particular, a travessia do Mar Egeu que separa a Turquia da ilha grega de Lesbos.

Estão no campo de Moria desde 2018 à espera de recuperar o controlo das suas vidas. Sohrab sonha voltar aos relvados e quem sabe, um dia treinar ao lado de Cristiano Ronaldo.