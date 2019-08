Irão revela sistema de mísseis de longo alcance

O Irão revelou um sistema de mísseis de defesa de longo alcance, esta quinta-feira.

Na televisão estatal iraniana, o presidente, Hassan Rouhani, revelou o Bavar-373, um sistema de mísseis terra-ar, de longo alcance, capaz de reconhecer até 100 alvos simultaneamente e confrontá-los com seis armas diferentes.

A revelação do sistema ocorreu no Dia Nacional da Indústria de Defesa do Irão. O anúncio surge num momento de tensão crescente entre Teerão e Washington. O tom subiu em junho, quando o Irão derrubou um drone de vigilância militar dos EUA no Golfo com um míssil terra-ar.

O Irão diz que o drone estava no seu território, mas os Estados Unidos dizem que estava no espaço aéreo internacional.

Face às sanções e embargos internacionais, que o impediram de importar muitas armas, o Irão desenvolveu uma grande indústria nacional de armamento.

Para os analistas militares ocidentais Teerão exagera frequentemente as suas capacidades de armamento, mas foram as preocupações com o seu programa de mísseis balísticos de longo alcance que contribuiram para que Washington deixasse o pacto que o Irão selou com potências mundiais em 2015 e são também essas preocupações que alimentam as tensões crescentes.