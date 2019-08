Papua Ocidental sem internet após protestos

Tamanho do texto

As autoridades na Indonésia cortaram o acesso à internet na Papua Ocidental com o objetivo de impedir publicações provocadoras que possam alimentar a violência na região.

A província indonésia é palco desde segunda-feira dos maiores protestos dos últimos anos, com manifestantes a porem fogo a vários edifícios públicos, como um mercado e uma prisão.

Mais de 1200 membros das forças de segurança indonésias foram enviados para várias cidades da província, para tentar conter os protestos.

A contestação teve origem num incidente registado no passado fim-de-semana na cidade de Surabaya, em Java, quando grupos nacionalistas lançaram frases racistas contra estudantes da Papua detidos por alegadamente desrespeitarem a bandeira indonésia durante as comemorações do Dia da Independência.

O incidente voltou a alimentar os sentimentos separatistas na Papua e Papua Ocidental.