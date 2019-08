Amazónia: Europa pressiona Brasil

Tamanho do texto

A Amazónia arde há mais de um mês e o mundo exige que o Governo brasileiro adote medidas urgentes para por cobro às chamas e ao desmatamento na maior floresta tropical do planeta, considerada como o pulmão do mundo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, lançou o apelo aos membros do G7 para que os incêndios na Amazónia sejam discutidos na cimeira que tem lugar este fim de semana em Biarritz. O governante gaulês afirmou que se trata de uma "crise internacional" e acusou Jair Bolsonaro de mentir quando minimizou os receios sobre as mudanças climáticas na cimeira do G20 em junho.

O presidente brasileiro não gostou e, no Twitter, acusou Emmanuel Macron de interferência "colonial" numa "questão doméstica brasileira".

O Palácio do Eliseu já fez saber que caso o Brasil não adote medidas urgentes de proteção do ambiente, a França irá bloquear o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

Na mesma linha segue a Irlanda. O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar assegurou que o país irá acompanhar de perto as políticas ambientais do Brasil até que o acordo seja ratificado.

Também Berlim pressiona Brasília. O Governo de Angela Merkel expressou "apoio total" às iniciativas de Emmanuel Macron.

"A extensão dos incêndios na região amazónica é chocante e ameaçadora, não só para o Brasil e para os outros países afetados, mas para o mundo inteiro, porque a floresta amazónica tem grande importância para o nosso sistema climático global e para a nossa biodiversidade global. Por isso, não é exagerado chamá-la de pulmão verde do mundo", afirmou o porta-voz do Governo germânico, Steffen Seibert.

A Comissão Europeia já anunciou que está disposta a ajudar os Governos do Brasil e da Bolívia para combaterem as chamas.

Pressionado pela comunidade internacional, Jair Bolsonaro afirmou, esta sexta-feira, que está a estudar a possibilidade de enviar os militares das Forças Armadas para combater os fogos na Amazónia.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais brasileiro, a desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho, em relação ao mês homólogo de 2018.