José Cid distinguido com Grammy Latino

Há precisamente 63 anos, em 1956, o grupo Os Babies dava a Portugal um dos maiores ícones do pop/rock do país. Seis décadas e muitos sucessos musicais mais tarde, José Cid foi também reconhecido a nível internacional. A Academia Latina distinguiu o músico com um Grammy por Excelência Musical.

"Estou muito contente, porque é um prémio de alto prestígio (...) Vou representar a música de Portugal, não é o José Cid que lá está, é a grande música pop e a grande música pop/rock portuguesa, que é feita de há décadas a esta parte, nas antigas gerações e nas novas gerações, que estarão ali representadas", reagiu José Cid.

O Prémio à Excelência Musical, já atribuído a Carlos do Carmo em 2014, é concedido a artistas que tenham dado contribuições artísticas excecionais para a música latina.

Será entregue a José Cid a 13 de novembro, numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos.